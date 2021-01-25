Вячеслав Гладков объяснил протесты в Белгороде «инертностью» чиновников

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков на еженедельном оперативном совещании в правительстве Белгородской области прокомментировал акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедшие в субботу, 23 сентября. Это единственная публичная оценка субботних протестов от глав регионов Черноземья.

«Искренне считаю, что две трети людей, которые туда вышли, это люди, которые не достучались к нам, которых мы не пустили к себе в приемные, не пришли к ним на помощь, которые увидели инертность, отсутствие соучастия в их проблемах. Нам надо помнить: плохо работаем с людьми — люди не будут молчать, будут выходить на площадь и говорить не очень хорошие слова в оценку нашей с вами работы. Считаю, что мы должны понимать каждого, должны адекватно отвечать на те вопросы, которые к нам поступают»,— сказал господин Гладков.

Он призвал представителей власти всех уровней быть «внимательнее к обращениям граждан», «вежливее» и «понятнее», а также отметил, что «грубость при приеме звонков недопустима», а в ответах нужно давать «больше конкретики», цитирует врио губернатора его пресс-служба.

«Каждую просьбу необходимо пропускать через себя, относиться к обращениям, как к просьбам родственников. Тогда у населения будет меньше вопросов. Если бы власти сработали на опережение, участников субботней акции было бы гораздо меньше»,— заключил господин Гладков. Он также «поблагодарил белгородских полицейских за корректное отношение к тем, кто принял в ней участие».

Сергей Калашников