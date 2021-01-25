25 января, понедельник
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

Фото: Предоставлено Министерством культуры Нижегородской области

Министерство культуры Нижегородской области запустило собственный YouTube-канал

Министерство культуры Нижегородской области запустило официальный YouTube-канал «КультурНО»

от

Там будут размещаться мастер-классы, лекции, онлайн-экскурсии, репортажи и другие материалы о музеях, театрах, фестивалях, а также совместных проектах с известными в регионе блогерами, художниками, музыкантами, актерами, фотографами.


На платформе уже размещены несколько программ, в том числе мастер-класс по аэросъемке от Никиты Духника, а также прогулка ценителя нижегородской истории и автора паблика «Go_po_nizhnemy» Ивана Андреева, который показывает, как менялись улицы Нижнего Новгорода.

Особое внимание зрителей уже привлекла лекция научного сотрудника Нижегородского государственного художественного музея Сабины Мельник о самой масштабной станковой композиции — картине Константина Маковского «Воззвание Минина и Пожарского».

Плей-лист YouTube-канал «КультурНО» будет регулярно пополняться и обновляться, появится удобная рубрикация.

Комментарии

Печать

обсуждение

Программы

Всякому по силам его Нижегородцев призывают воздержаться от Крещенских купаний
Пластмассы из вторсырья Открыто первое производство резидента особой экономической зоны «Кулибин»
Личная ответственность Мэр Нижнего Новгорода назвал пять главных для него событий года
С огоньком, но без потерь Спасатели призвали нижегородцев быть осторожными с пиротехникой
Дружба стала еще важнее Руководители городов-побратимов поздравили жителей Нижнего Новгорода
Багаж по штрихкоду Автоматические камеры хранения нового поколения появились в железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода
Профиль пользователя