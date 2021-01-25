Министерство культуры Нижегородской области запустило собственный YouTube-канал

Там будут размещаться мастер-классы, лекции, онлайн-экскурсии, репортажи и другие материалы о музеях, театрах, фестивалях, а также совместных проектах с известными в регионе блогерами, художниками, музыкантами, актерами, фотографами.

На платформе уже размещены несколько программ, в том числе мастер-класс по аэросъемке от Никиты Духника, а также прогулка ценителя нижегородской истории и автора паблика «Go_po_nizhnemy» Ивана Андреева, который показывает, как менялись улицы Нижнего Новгорода.

Особое внимание зрителей уже привлекла лекция научного сотрудника Нижегородского государственного художественного музея Сабины Мельник о самой масштабной станковой композиции — картине Константина Маковского «Воззвание Минина и Пожарского».

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