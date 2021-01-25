За пять лет число избирателей в Челябинской области сократилось на 110 тысяч

В Челябинской области продолжает сокращаться население и, соответственно, численность избирателей. На 1 января 2021 года по сравнению с началом 2016-го их стало меньше на 4% или 110298 человек. За последний год число сократилось на 16 тыс. или 0,6%. Всего на 1 января этого года зарегистрировано 2602317 избирателей, сообщает пресс-служба избиркома Челябинской области.

Больше всего граждан, обладающих активным избирательным правом, живет в Челябинске – чуть более 866 тыс. или 33% от общего числа избирателей в регионе, в Магнитогорске – 312,5 тыс. (12%) и Миассе – 133,5 тыс. (5%). Из всех муниципалитетов меньше всего численность избирателей в Локомотивном городском округе, где зарегистрировано всего 3759 граждан, имеющих право голоса на выборах, – 0,14%.