В Воронеже начинается суд о фальсификации доказательств следователем

Центральный райсуд Воронежа начал рассмотрение уголовного дела бывшего старшего следователя третьего отдела СЧ РОПД СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД по Москве Надежды Мельситовой. Об этом сообщает DeFacto.

Госпоже Мельситовой вменяют фальсификацию доказательств (ч. 3 ст. 303 УК РФ, до семи лет лишения свободы). По словам знакомых с ходом следствия источников “Ъ-Черноземье”, госпожа Мельситова в период работы в главном следственном управлении воронежского главка МВД в 2019 году могла подделать протоколы осмотра и выемки в ходе расследования дела о мошенничестве с автомобилями.

Его основной фигурант Максим Болтенков тогда получил 11 лет колонии общего режима. Осужденный рассказал, что по просьбе Надежды Мельситовой сам привез поддельную печать, тогда как в деле появилась информация о том, как эта печать была найдена следователем при выдуманных понятых.

Подробнее о разбирательстве читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Мошенник отправил следователя в печать».

Сергей Калашников