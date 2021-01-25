В Волгограде сотрудники исправительной колонии помещены под домашний арест за коррупцию

В Волгоградской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела охраны исправительной колонии, а также его подчиненного младшего инспектора. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (крупное мошенничество), п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ (дача крупной взятки), п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение крупной взятки).

Как сообщили в СУ СКР, летом 2019 года замначальника исправительного учреждения разрешил подчиненному не ходить на работу. За это младший инспектор якобы платил замначальника каждый месяц 10 тыс. руб. Таким образом, за полтора года подчиненный сотрудник, предположительно, перечислил своему руководителю почти 200 тыс. руб., при этом размер его необоснованно полученной заработной платы составил более 500 тыс. руб.

По ходатайству следователя в отношении сообщников избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, уточнили в управлении.

Мария Шахрай