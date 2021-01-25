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Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ   |  купить фото

Вывод денег за рубеж возьмут под контроль

Как предложение запретить прямой перевод взысканных средств за границу повлияет на инвестиционный климат

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Власти собираются перекрыть один из крупнейших каналов вывода денег из России. ЦБ и Минюст обсуждают идею запретить прямой перевод взысканных средств за рубеж. Сейчас банки проводят такие транзакции автоматически, поскольку эти решения выносит суд. Этим пользовались для незаконного вывода капиталов — злоумышленники организовывали фиктивные процессы, чтобы российские компании были должны иностранным. Эта схема стала широко обсуждаться в 2017 году после публикаций о так называемом «молдавском ландромате». Теперь, чтобы получить деньги от российского должника, зарубежной компании придется открыть счет в российском банке.


Это действительно помешает мошенникам выводить капиталы, но заодно повысит издержки работы с российским бизнесом, рассказал “Ъ FM” управляющий партнер юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин: «Чтобы что-то взыскать с российского должника, придется проходить непростую процедуру открытия счета в российском банке, что как минимум повлияет на сроки и создаст некоторые дополнительные препятствия. Однако если иностранная компания уже прошла процесс российских судебных разбирательств, я думаю, на этот последний шаг она тоже сможет решиться.

Любая компания, так или иначе, оценивает риск неплатежа и предпринимает разные способы его минимизации: предоплата в большем размере, залог, поручительство или банковская гарантия, ну и, наконец, инструменты страхования. Я не думаю, что те компании, которые уже работают в России, будут оценивать некий дополнительный барьер как негативный. Здесь скорее с практической точки зрения для меня как для практикующего юриста, который представляет интересы иностранных компаний, может возникнуть вопрос: смогу ли я после реализации этой инициативы на свой текущий расчетный счет получить деньги от российского должника и перечислить их иностранному покупателю? Процессуальное законодательство позволяет мне выступить посредником. Если такая возможность сохранится, я думаю, что этот способ взыскания выйдет на первое место. Недобросовестные схемы строятся, прежде всего, на том, что деньги уходят сразу за рубеж, то есть в России нет агента, лица, которое может стать предметом для атаки со стороны государственных органов».

Как писал “Ъ”, только между 2010 и 2014 годом через фиктивные исполнительные листы из России незаконно вывели более $18 млрд. И государственные органы, видимо, решили всеми силами пресекать любые схемы, пусть и в ущерб инвестиционному климату, считает председатель комиссии по финансовой безопасности Торгово-промышленной палаты Иван Рыков: «Инвестиционный рейтинг России и так не самый высокий, особенно для иностранцев.

Так что это препятствие для возврата своих денег зарубежным инвестором при неблагоприятных исходах. То есть это ситуация, когда мы одних лечим, а других калечим и ухудшаем тем самым инвестиционный климат. Что сейчас важнее, сказать сложно, это уже вопрос наших исполнительных органов. Я думаю, что общая риторика и направление законодательства в этом году строится на том, что в дальнейшем любые варианты использования схем будут методично пресекаться — так действовала все эти годы и ФНС. Здесь вопрос экономического эффекта, но проблема известна, и что-то с ней делать, конечно же, нужно, потому что она уже приобретает определенный размах».

Мошенничество с исполнительными листами действительно можно остановить, если российские банки смогут блокировать подозрительные переводы за рубеж, но проблема здесь в том, что таким образом кредитные организации будут вынуждены ставить под сомнение решения судов, отметил партнер компании FBK Legal Александр Ермоленко: «Можно предположить, что это делается из-за бедности. Сильные экономики такие меры, конечно, не вводят, потому что здесь ты должен либо сохранять деньги внутри страны, но при этом не исполнять судебные решения, либо как-то ограниченно их исполнять, ставя их под сомнение, либо ты должен исполнять судебные решения, но при этом терять деньги.

Кажется, что тут нет выхода, и поэтому законодатели выбирают самый простой вариант, который лежит на поверхности.



И он в принципе исходит из того, что у нас суды и так не играют особо большой роли. При этом, во-первых, выведенные в другие банки деньги, не российские, конечно же, можно совершенно спокойно получать назад. Никакие иностранные кредитные организации не откажутся сотрудничать. Во-вторых, правоохранительные органы должны с этим бороться. Другое дело, что качественно это реализовать гораздо сложнее, чем просто ограничить вывод денег. На самом деле средства выводятся из страны, потому что здесь нет нормальных судов. И чтобы финансы не продолжали утекать, мы и дальше нивелируем роль этих инстанций».

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