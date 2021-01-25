В Татарстане нарушителей земельного законодательства оштрафовали на 16 млн рублей

Нарушителей земельного законодательства в Татарстане по итогам 2020 года оштрафовали на 16 млн рублей, что на 16 млн руб. больше, чем годом ранее. Об этом на итоговой коллегии управления Росреестра по региону заявил его руководитель Азат Зяббаров.

По его словам, всего специалисты ведомства провели 7 тыс. проверок по нарушениям земельного законодательства. В итоге они выдали более 5 тыс. предписаний. «В прошлом году проведено около 7 тыс. проверочных мероприятий, по результатам которых выдано более 5 тыс. предписаний об устранении нарушений и назначено административных штрафов на сумму, превышающую 16 млн рублей, что на 4% больше указанного показателя за 2019 год», — отметил чиновник.

"Ъ-Казань"