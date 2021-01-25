АФК «Система», Группа «Эталон», ДОМ. РФ и Банк ДОМ.РФ договорились о сотрудничестве в сфере жилищного строительства

АФК «Система», Группа «Эталон», ДОМ.РФ и Банк ДОМ.РФ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве с целью развития сферы жилищного строительства в Российской Федерации.

Стороны договорились о совместной реализации проектов жилищного строительства и комплексного развития территорий, а также о развитии арендного фонда жилья на базе проектов по строительству многоквартирных домов, реализуемых в рамках сотрудничества.

В частности, соглашение предусматривает участие ДОМ.РФ и Банка ДОМ.РФ в финансировании инвестиционных проектов Группы «Эталон», включая возможность открытия целевых кредитных линий, а также сотрудничество в рамках программ ипотечного кредитования на ее объектах на льготных условиях. ДОМ.РФ также рассмотрит возможность финансирования проектов жилищного строительства Компании с помощью инфраструктурных облигаций.

«Группа «Эталон», портфельная компания АФК «Система», является одним из лидеров жилищного строительства России. Только в 2020 году компания ввела в эксплуатацию 540 тыс. кв. м жилья в Москве и Санкт-Петербурге. Всего же с момента своего создания Компании в эксплуатацию введено 7,5 млн. кв. м. Уверен, что партнерство с такими мощными финансовыми институтами, как ДОМ.РФ и Банк ДОМ.РФ усилит позиции Группы «Эталон» на рынке девелопмента и будет способствовать повышению доступности жилья для граждан России», — сказал Председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.

«Жилищное строительство — один из главных драйверов российской экономики, перед отраслью стоят амбициозные задачи по увеличению темпов строительства и ввода жилья, которые невозможно решить без стратегического партнерства крупнейших девелоперов, банков и институтов развития. Соглашение станет основой долгосрочного сотрудничества наших компаний, позволит делиться накопленным опытом и компетенциями. В лице ДОМ.РФ девелопер получит в партнеры одну из лучших на рынке команд, наши специалисты смогут оказывать всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проектов: от стадии проектирования и разработки наиболее успешных моделей финансирования до реализации квартир с использованием полного набора ипотечных программ», — прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

«Объединение усилий, ресурсов и компетенций ведущих девелоперских компаний России и государственных институтов развития в жилищной сфере призвано решить стоящие перед отраслью задачи, сделать комфортное и качественное жилье более доступным для жителей России. Группа «Эталон» со своей стороны приложит максимум усилий, чтобы как можно больше семей смогли переехать в современные и удобные новые квартиры на максимально привлекательных условиях и точно в срок», — отметил Президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина.

«Банк ДОМ.РФ входит в число лидеров по предоставлению проектного финансирования застройщикам. Мы открываем кредитные линии как для реализации небольших проектов, так и для строительства крупных жилых комплексов. Как уполномоченный в сфере жилищного строительства банк, мы стремимся делать финансирование максимально доступным для застройщиков, предлагаем наиболее выгодные ставки. Группа «Эталон» уже строит на средства Банка ДОМ.РФ один жилой комплекс, в ближайшее время рассчитываем увеличить совместный портфель проектов. Взаимодействие с АФК «Система» и Группой «Эталон» в рамках соглашения позволит также привлекать денежные средства в отрасль с помощью инфраструктурных облигаций — нового инструмента, запущенного по поручению Президента РФ», — рассказал заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артём Федорко.