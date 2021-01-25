АФК «Система», Группа «Эталон», ДОМ. РФ и Банк ДОМ.РФ договорились о сотрудничестве в сфере жилищного строительства

АФК «Система», Группа «Эталон», ДОМ.РФ и Банк ДОМ.РФ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве с целью развития сферы жилищного строительства в Российской Федерации.
Стороны договорились о совместной реализации проектов жилищного строительства и комплексного развития территорий, а также о развитии арендного фонда жилья на базе проектов по строительству многоквартирных домов, реализуемых в рамках сотрудничества.
В частности, соглашение предусматривает участие ДОМ.РФ и Банка ДОМ.РФ в финансировании инвестиционных проектов Группы «Эталон», включая возможность открытия целевых кредитных линий, а также сотрудничество в рамках программ ипотечного кредитования на ее объектах на льготных условиях. ДОМ.РФ также рассмотрит возможность финансирования проектов жилищного строительства Компании с помощью инфраструктурных облигаций.
«Группа «Эталон», портфельная компания АФК «Система», является одним из лидеров жилищного строительства России. Только в 2020 году компания ввела в эксплуатацию 540 тыс. кв. м жилья в Москве и Санкт-Петербурге. Всего же с момента своего создания Компании в эксплуатацию введено 7,5 млн. кв. м. Уверен, что партнерство с такими мощными финансовыми институтами, как ДОМ.РФ и Банк ДОМ.РФ усилит позиции Группы «Эталон» на рынке девелопмента и будет способствовать повышению доступности жилья для граждан России», — сказал Председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.
«Жилищное строительство — один из главных драйверов российской экономики, перед отраслью стоят амбициозные задачи по увеличению темпов строительства и ввода жилья, которые невозможно решить без стратегического партнерства крупнейших девелоперов, банков и институтов развития. Соглашение станет основой долгосрочного сотрудничества наших компаний, позволит делиться накопленным опытом и компетенциями. В лице ДОМ.РФ девелопер получит в партнеры одну из лучших на рынке команд, наши специалисты смогут оказывать всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проектов: от стадии проектирования и разработки наиболее успешных моделей финансирования до реализации квартир с использованием полного набора ипотечных программ», — прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
«Объединение усилий, ресурсов и компетенций ведущих девелоперских компаний России и государственных институтов развития в жилищной сфере призвано решить стоящие перед отраслью задачи, сделать комфортное и качественное жилье более доступным для жителей России. Группа «Эталон» со своей стороны приложит максимум усилий, чтобы как можно больше семей смогли переехать в современные и удобные новые квартиры на максимально привлекательных условиях и точно в срок», — отметил Президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина.
«Банк ДОМ.РФ входит в число лидеров по предоставлению проектного финансирования застройщикам. Мы открываем кредитные линии как для реализации небольших проектов, так и для строительства крупных жилых комплексов. Как уполномоченный в сфере жилищного строительства банк, мы стремимся делать финансирование максимально доступным для застройщиков, предлагаем наиболее выгодные ставки. Группа «Эталон» уже строит на средства Банка ДОМ.РФ один жилой комплекс, в ближайшее время рассчитываем увеличить совместный портфель проектов. Взаимодействие с АФК «Система» и Группой «Эталон» в рамках соглашения позволит также привлекать денежные средства в отрасль с помощью инфраструктурных облигаций — нового инструмента, запущенного по поручению Президента РФ», — рассказал заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артём Федорко.
ПАО АФК «Система» — публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 г. Ее выручка в 2019 году достигла 656,9 млрд руб., совокупные активы на 31 декабря 2019 г. составили 1,3 трлн руб. Глобальные депозитарные расписки АФК «Система» торгуются под тикером «SSA» на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции Компании допущены к торгам под тикером «AFKS» на Московской Бирже. Сайт www.sistema.ru
Группа «Эталон», основанная в 1987 году, сегодня является одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. Группа «Эталон» фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Благодаря более чем 30-летнему опыту успешной работы Компания является одним из старейших и наиболее успешных игроков на российском рынке недвижимости. С момента создания Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 7,5 млн кв. м.
Вертикальная интеграция Компании обеспечивает контроль над затратами, качеством и сроками, а также достижение лидирующих показателей рентабельности. Коллектив Группы «Эталон» насчитывает 5 тысяч сотрудников, а общенациональная сеть продаж Компании охватывает 57 городов России.
В 2019 году Группа «Эталон» приобрела 100% акций «Лидер-Инвест», одного из крупнейших игроков на московском рынке жилой недвижимости по размеру земельного банка и количеству проектов, доступных для приобретения.
Активы Группы «Эталон» включают 33 проекта в стадии проектирования и строительства, непроданную недвижимость в завершенных комплексах и коммерческую недвижимость с чистой реализуемой площадью 3,3 млн кв. м, а также производственный блок. Согласно оценке Colliers International, стоимость активов Группы «Эталон» на 31 декабря 2019 года составляет 188 млрд рублей.
В 2020 году Группа «Эталон» заключила новые контракты на продажу недвижимости общей площадью 538 тыс. кв. м на сумму 79,9 млрд рублей. В 2020 году завершено строительство 540 тыс. кв. м чистой реализуемой площади.
Выручка Компании в 2019 году составила рекордные 84,3 млрд рублей, EBITDA — 8,9 млрд рублей.
ГДР Группы «Эталон» под единым тикером ETLN обращаются на основном рынке Лондонской фондовой биржи с 20 апреля 2011 года, а также включены в котировальный список Первого уровня на Московской Бирже с 31 января 2020 года.
Крупнейшим акционером Группы «Эталон» является АФК «Система» — публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги.
АО «ДОМ.РФ» — финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан в 1997 году постановлением Правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики.
ДОМ.РФ реализует следующие направления: привлечение инвестиций, повышение качества и доступности жилья за счет разработки и внедрения федеральных стандартов, для выгодного приобретения жилья в ипотеку.
АО «Банк ДОМ.РФ» — уполномоченный банк в сфере жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2019 №?151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Единственным акционером АО «Банк ДОМ.РФ» является АО «ДОМ.РФ». АО «Банк ДОМ.РФ» осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах Российской Федерации.