«Свеза» обратилась в полицию по факту информации, порочащей честь и достоинство компании

Компания «Свеза» обратилась в ОМВД по Колпинскому району Санкт-Петербурга о необходимости проведения проверки по факту умышленного распространения ложной информации, порочащей честь и достоинство.

Как сообщили в пресс-службе компании, в ноябре в одной из соцсетей была размещена видеозапись с информацией о нарушениях природоохранного законодательства, якобы допущенных комбинатом «Свеза» в поселке Понтонный. В итоге, на производстве были проведены поверки, которые не подтвердили сведения, изложенные в видеозаписи.

В компании напомнили о недопустимости распространения ложной информации.

Напомним, что результаты внеплановой проверки Роспотребнадзора в ноябре 2020 года показали, что фанерный комбинат не нарушает санитарно-эпидемиологические нормы по выбросам в атмосферу.