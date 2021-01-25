Главврачи астраханских больниц получили сертификаты на новые аппараты ИВЛ

Астраханские медучреждения получили 57 современных аппаратов искусственной вентиляции легких за 50,5 млн руб. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Так, 18 аппаратов искусственной вентиляции легких получила Александро-Мариинская областная клиническая больница, областная детская клиническая больница имени Н. Н. Силищевой — 12. В инфекционную больницу имени А. М. Ничоги передали десять ИВЛ, в городскую больницу имени С. М. Кирова поступило восемь единиц медоборудования. Ахтубинская районная больница получила один аппарат, Красноярская РБ — два, Наримановская РБ — четыре.

Мария Шахрай