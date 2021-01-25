S7 запустил сервис аренды самолетов для личных перелетов

Авиакомпания S7 Airlines запустила сервис бронирования пассажирских самолетов для личных перелетов с вылетом из Москвы или в Москву, сообщили в пресс-службе компании. Стоимость аренды фиксирована.

Так, перелет из столицы в Нижний Новгород составит 636,8 тыс. руб. в одну сторону без бизнес-обслуживания, максимальная вместимость – 96 пассажиров. Перелет из Москвы в Сочи обойдется в 1,36 млн руб., в Санкт-Петербург — 864,8 тыс. руб.

Рассчитать стоимость перелета можно на сайте авиакомпании. Бронирование осуществляется за пять дней до планируемой даты вылета. Перед оплатой потребуется предоставить данные всех пассажиров. В аэропорту необходимо будет пройти регистрацию и контроль безопасности, сдать багаж.

Сейчас для бронирования доступны лайнеры Airbus A319 Extra Edition. В бизнес-классе могут лететь 24 пассажира, в экономическом – 72. Обслуживание соответствует уровню регулярных рейсов авиакомпании. Персональные пожелания обсуждаются отдельно.

Анастасия Еремина