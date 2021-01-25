В Самаре служители храма судится с мэрией

Приход храма во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии направил в суд заявление к администрации Самары, а также департаменту управления имуществом и департаменту градостроительства. Он добивается признания за ним права собственности на Крестильный храм на ул. Чапаевской. Заявление зарегистрировано в картотеке арбитражных дел.

В иске речь идет о здании площадью 255 кв. м. Оно было построено в 2015 году. Храм стоит на участке, которому присвоена категория «Земли населенных пунктов». Суд зарегистрировал заявление истца. Слушания по делу стартуют в марте текущего года.

Георгий Портнов