В Петербурге свободно рекордное количество торговых помещений

За 2020 год в Петербурге до 15,7% увеличилась доля свободных помещений на основных торговых улицах. Причиной роста вакантности стала пандемия и ограничительные меры. Самый резкий рост уровня вакантности был зафиксирован в апреле - июне, когда доля свободных помещений выросла до 12,9%.

За прошлый год в городе прекратила работу 191 организация, в 2019 — только 54. Больше всего закрытий пришлось на общепит. Закрытия в сегменте одежды встречались в два раза чаще.

По данным Colliers International, несмотря на непростую экономическую ситуацию, на основных торговых улицах число открытий новых магазинов и точек общепита выросло на 30%.

Самый высокий уровень вакантности по итогам 2020 года был зафиксирован на Старо-Невском проспекте – 18,1%, 13% закрытий на Невском проспекте пришлось на магазины сувениров. При этом самый небольшой рост вакантности оказался на улице Рубинштейна —12%.

В компании ожидают, что спрос на помещения street-retail в 2021 году в Петербурге будет расти.

Напомним, что в Петербурге за 2020 год не был открыт ни один торговый центр.