«Пандемия заставила все уровни власти пристально посмотреть на медицину»

Председатель законодательного собрания Евгений Люлин на пресс-конференции рассказал о том, какими будут выборы в региональный парламент в 2021 году, почему он не хочет становиться сенатором или депутатом Госдумы, кто виноват в удручающем состоянии системы здравоохранения в регионе и как себя чувствует региональная промышленность.

О выборах в заксобрание

В вопросе с выборами в законодательное собрание VII созыва (пройдут в сентябре 2021 года.– “Ъ-Приволжье”) никаких революций не предвидится. Сколько депутатов сменится, говорить пока рано, но практика показывает, что обновление депутатского корпуса обычно составляет 30-40%.

Система выборов останется смешанной: половина депутатов будет избираться по одномандатным округам, половина – по партийным спискам, если, конечно, из центра не подуют какие-то новые ветра, и не появятся какие-то инновации. Пока их нет, и мы не намерены сами что-то менять. Я считаю существующую систему достаточно устойчивой и справедливой.

Я пойду на выборы по одномандатному округу от Дзержинска. Хороший бы я был депутат, если бы через год после избрания (стал депутатом законодательного собрания в сентябре 2020 года по довыборам.– “Ъ-Приволжье”) не пошел бы по тому же округу. Если скажут, то пойду и по партийному списку, но по одномандатному округу точно.

Ни в какой Совет Федерации я не собираюсь, мне это не интересно. У меня уже была такая возможность раньше, я решил ее не использовать. Это же касается и Государственной думы.

С другой стороны, я уже дважды давал обещание, что никогда больше не буду работать во власти. Первый раз это было, когда я уходил из обкома комсомола, чтобы посвятить свою жизнь промышленности, второй раз, когда уходил с поста председателя законодательного собрания. Как видите, такие планы не всегда сбываются. Но родина мне приказывала уже достаточно часто, поэтому сейчас, мне кажется, я уже могу рассчитывать на то, чтобы и мои интересы тоже учитывались.

О пандемии

Прошедший 2020 год был очень непростым, и мы еще не до конца смогли осмыслить глубину этих процессов. Изменился вектор всего мирового развития, порядки, привычки, традиции. Прекращено сообщение между странами, заморожены многие международные культурные и политические контакты. Правительства вынуждены перестраивать всю экономику, вводятся заградительные меры, исчезает возможность развиваться. Дети учатся, и педагоги преподают в других условиях, для них не изведанных.

Все это скорректировало работу законодательного собрания. Почти весь год работа шла в онлайн-режиме, и в этих сложных условиях ежемесячно в качестве поправок к законам вносились решения о дополнительных мерах поддержки детей, медицинских учреждений и их работников, предпринимателей, промышленных предприятий и их сотрудников.

О потерях бюджета и планах на 2021 год

Бюджет Нижегородской области из-за пандемии заметно пострадал, но не была урезана ни одна программа. Все социальные обязательства были выполнены

В начале пандемии мы оценивали потери в 50 млрд руб., в итоге благодаря компенсациям из федерального бюджет конечная сумма потерь находится на уровне 10 млрд руб. (дефицит бюджета региона по итогам 2020 года составил 12,9 млрд руб. при плановой безубыточности.– “Ъ-Приволжье”). Конечно, это заметные величины, но худшие прогнозы не сбылись.

В некоторых других регионах потери бюджета значительно больше.

В декабре прошлого года был принят бюджет на 2021 год (начальные доходы региона заложены в объеме 202 млрд руб., расходы — 217 млрд руб., дефицит составит 15 млрд руб.– “Ъ-Приволжье”). Пока мы планируем его почти без динамики – параметры бюджета в цифрах повторяют бюджет 2020 года, есть даже некоторые снижения. Все же мы надеемся, что фактические показатели по доходам и расходам будут выше заложенных. Начало года уже показало готовность предприятий работать, это касается не только промышленности, но и малого и среднего бизнеса.

Последний бюджет региона в статусе председателя законодательного собрания я принимал в 2006 году, и за это время он вырос с 50 до 200 млрд руб. Я помню, что 12–13 лет назад вообще не было каких-то серьезных проектов. Средства шли на выполнение социальных обязательств, на серьезную поддержку промышленности и сельского хозяйства не оставалось. Сейчас мы тоже считаем бюджет недостаточным, но уже можем говорить о реализации крупных проектов, строительстве объектов культуры и спорта, программах капитального ремонта школ и медицинских учреждений. То, что десятки лет откладывалось, в этом году, даже несмотря на пандемию, начало реализовываться. В 2021 году расходы на реализацию программ по социальной поддержке граждан составят 39 млрд руб., на развитие транспортной системы – 26,8 млрд руб., на образование – 49,4 млрд руб., на здравоохранение – 31,9 млрд руб. Агропромышленный комплекс получит финансирование в размере 5,2 млрд руб., на физическую культуру и спорт будет направлено 4,8 млрд руб.

О промышленности

Нижегородская область, насколько мне известно, в условиях пандемии оказалась единственным регионом России, где не было остановлено ни одно промышленное предприятие – мы приняли такое решение и его исполнили. Регион не пошел по пути запретительных мер и остановки заводов, вместе с предприятиями органы власти разрабатывали и внедряли современные формы защиты работников. Сначала очень серьезные проблемы испытывали ГАЗ и ЛУКОЙЛ, пришлось решать их в сжатые сроки.

Конечно, стабильно наша промышленность работать не могла, поскольку она очень сильно связана с экономикой страны и зарубежными партнерами. Потери есть, но они не связаны с тем, что мы останавливали или ограничивали работу предприятий, это была осознанная позиция, и я считаю ее стратегически правильной.

О медицине и образовании

В 2021 году особое внимание будет уделено поддержке образования и медицины.

Откровенно говоря, последние 30 лет по этому направлению мы просто затыкали дыры: где-то крышу подремонтировать, где-то один класс, где-то два окна. В итоге и школы, и больницы в очень плохом состоянии. Сейчас начинается системная работа по приведению всего этого хозяйства в нормальное состояние. Это одна из главных задач в 2021 году.

Пандемия заставила все уровни власти пристально посмотреть на медицину и увидеть, что же мы сегодня имеем, – огромное количество недостатков, в том числе вызванных оптимизацией, которая проводилась в предыдущие годы. Много совершается ошибок, когда сверху вниз спускаются указания, которые без учета местных особенностей устанавливает количество медицинских пунктов и число врачей. Это беда, когда такую систему в регионы спускают руководители-теоретики из министерских кабинетов, которые никогда из Москвы не выезжали.

Мы уже начали исправлять ситуацию. В 2021 году в районах Нижегородской области будет открыто 23 современных фельдшерско-акушерских пункта. Когда-то их закрывали, сейчас мы их снова строим. Плюс уже дописывается федеральная программа по поддержке развития здравоохранения. Конечные цифры еще не утверждены, но уже известно, что Нижегородская область получит дополнительно около 1,5 млрд руб. по этой программе.

Записал Андрей Репин