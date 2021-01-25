Горьковский автозавод возобновил производство после корпоративного отпуска

Горьковский автозавод возобновил работу после корпоративного отпуска, который продлился с 11 по 24 января. Как сообщили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе компании, в это время на предприятии модернизировали производство.

В частности, на ГАЗе провели работы по расширению мощностей для производства низкопольного автобуса «ГАЗель City». Были подготовлены линии для начала серийного выпуска нового легкового коммерческого автомобиля «ГАЗель NN». Также проводилось сервисное обслуживание оборудования, ремонтные и пуско-наладочные работы. Выполнить их без остановки производства невозможно.

Во время корпоративного отпуска сотрудникам предприятия предоставляли ежегодный оплачиваемый отпуск.

Анастасия Еремина