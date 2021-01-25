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В Татарстане выявили нелегальную ледовую переправу

Сотрудники МЧС по Татарстану выявили в регионе нелегальную ледовую переправу. Об этом говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что переправа находилась между поселками Привольный и Вознесенское. Вскоре на место ЧП выехали спасатели. Информация о незаконном объекте подтвердилась. Ее направили главе Советского района Казани Фатхутдинову для принятия мер с просьбой направить сводную мобильную патрульную группу на указанный участок для установления ограждений, запрещающих аншлагов выхода на лет.

В пресс-службе отметили, что за несанкционированный выезд на лед автомобилистам грозит штраф от административной комиссии муниципального образования в соответствии ст. 3.10 КоАП РТ («Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах на территории Республики Татарстан»).

"Ъ-Казань"


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