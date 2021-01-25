Угрожавший полиции участник акции в Ярославле объяснил свои действия верой в слова шамана

Один из участников несогласованной акции в поддержку Алексея Навального в Ярославле, пообещавший полицейским «сделать аллах акбар», объяснил свои действия тем, что совершил их под влиянием слов некоего шамана, услышанных им в социальных сетях, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на антитеррористическую комиссию Ярославской области (АТК). В сообщении отмечается. что позднее мужчина извинился за свой поступок.

По информации корреспондента «РИА Новости», в субботу 23 января, во время проведения в Ярославле несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, мужчина, участвовавший в акции начал угрожать стоявшим в оцеплении сотрудникам правоохранительных органов, которые задержали мужчину.

АТК разместила в соцсети «ВКонтакте» видеозапись, на которой мужчина говорит сотрудникам ОМОН, что будет «встречать их прямо у квартир» и «делать аллах акбар». Затем на этой же видеозаписи мужчина рассказывает сотрудникам полиции, что он поступал под влиянием услышанного в социальных сетях прогноза некоего шамана о том, что якобы настоящий митинг «ничего не даст», а через два месяца «нас услышит государство». Затем задержанный попросил прощения у полицейских.

«УМВД России по Ярославской области предупреждает: выходя на улицу, товарищ, помни, шаманы не освобождают вас от уголовной и административной ответственности»,— цитирует «РИА Новости» надпись, которой АТК сопроводила видеозапись.

В настоящее время официального комментария регионального УМВД России по поводу прошедшей в Ярославской области несогласованной акции не было.

Антон Антонов