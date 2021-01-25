На проект межвузовского кампуса в Деме потратят до 30 млн рублей

Казенное предприятие «Республиканское управление капитального строительства» объявило запрос котировок на выполнение первого этапа проектирования межвузовского студенческого кампуса в Демском районе Уфы. Срок подачи заявок начался 24 января, а закончится — 29 января, следует из материалов на портале госзакупок. Рассмотрение заявок запланировано на 1 февраля. Начальная цена договора — 30 млн руб.

Как следует из документов торгов, подрядчик обязан до 31 марта текущего года собрать и проанализировать исходно-разрешительную документацию по объекту, провести градостроительный анализ территории, а также разработать градостроительную концепцию кампуса, технико-экономическое обоснование строительства и функционирования здания и подготовить эскизный проект развития территории.

О том, что в Демском районе Уфы планируют построить студенческий городок стоимостью около 11 млрд руб., в августе 2019 года сообщил генеральный директор Корпорации развития республики Раиль Сарбаев. Проект был рассчитан на финансирование федерального бюджета с долей 80%. Предварительный проект предусматривал строительство современных студенческих общежитий, в первую очередь для иностранных студентов, офисную, торговую и гостиничную недвижимость. Одним из сегментов проекта назывался фуникулер из Демы до Телецентра стоимостью более 930 млн руб.

Олег Вахитов