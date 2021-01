«Дом Гутфройндов был очень светским»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, что будет выставляться на торгах The Collection of Mr. & Mrs. John Gutfreund 834 Fifth Avenue.

26-27 января на Christie’s продадут коллекцию Гутфройндов. Коллекция эта из их 20-комнатного дуплекса на нью-йоркской Пятой авеню. Адрес жилища вынесен в название торгов — The Collection of Mr. & Mrs. John Gutfreund 834 Fifth Avenue.

Это легендарный дом, построил его в 1929-м архитектор Розарио Кандела. В 1980-х соседями Гутфройндов тут были Рокфеллеры и стальной магнат Чарльз Шваб. Квартира была богато и со вкусом обставлена: английская и французская мебель, русское искусство — все это, а также серебро, фарфор и другие предметы интерьера будут проданы на торгах.

Дом этот был очень светским, Vanity Fair про его хозяев и их гостей писал регулярно. Среди тех, кто навещал семью, часто можно было видеть и Карла Лагерфельда, с которым Сюзан Гутфройнд была дружна. Поэтому неудивительно, что она собрала свершено выдающуюся коллекцию бижутерии Chanel. Продадут ее с сопутствующего основным торгам онлайн-аукциона.

Кроме таких узнаваемых вещей, как украшения на византийскую тему или жемчуг, в ней есть и редкие и необычные предметы — например, брошь и серьги в виде птичек. У последних эстимейт невероятно скромный — $800-1200. Вообще оценили предметы от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов.

Если торговаться не будут ожесточенно, то иные предметы можно купить по цене современной бижутерии Chanel, совсем не такой редкой и не имеющей коллекционный статус. — например, серьги виде солнца. Их эстимейт всего $500-700. Но что-то мне подсказывает, что на этой сумме борьба за них не остановится.