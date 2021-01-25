В Кузбассе с «Углетранса» пытаются взыскать более 3 млрд рублей

Конкурсный управляющий ООО «Угольная компания Полысаевская» Василий Иваницкий обратился в арбитражный суд Кузбасса с заявлением взыскании с ООО «Углетранс» более 3 млрд руб. Как следует из опубликованных материалов арбитражного суда, в частности он просит признать недействительной сделку по договору аренды транспортного средства.

При этом господин Иваницкий ходатайствовал об отсрочке по оплате госпошлины.

«Суд признал заявление соответствующим по форме и содержанию требованиям, установленным статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»,—говорится в деле. Заявление принято к производству. Судебное заседание назначено на 1 марта 2021 года.

Как сообщалось, в декабре 2020 года в ООО «УК "Полысаевская"» была введена процедура конкурсного производства. В реестр требований кредиторов были включены требования ФНС России в размере 3,5 млн руб., Сбербанка — 2,5 млрд руб., ВТБ — 1,9 млрд руб.

Екатерина Лукашевич