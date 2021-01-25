В Волгограде оштрафовали департамент городского хозяйства за дефекты на дорогах

Ворошиловский районный суд Волгограда привлек к административной ответственности департамент городского хозяйства мэрии за ненадлежащее содержание автомобильных дорог и назначил штраф в 100 тыс. руб. Об этом сообщили в областном суде.

Недостатки улично-дорожной сети были выявлены сотрудниками ГИБДД на Третьей Продольной магистрали, шоссе Авиаторов, проездах Аптечный, Мирный, Серийный, Геофизиков, Нефтяников, Мостовой, Бузулукский, Памирский, Абаканский, также на улицах Жигулевская, Домостроителей, Бетонная, Авторемонтная и Историческая.

Департамент городского хозяйства якобы не принимал меры по устранению дорожных дефектов. Ворошиловский районный суда Волгограда привлек департамент к административной ответственности (ч.1 ст.12.34 КоАП РФ) и назначил штраф в размере 100 тыс. руб.

Мария Шахрай