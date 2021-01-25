В Воронеже планируют реставрацию постоялых дворов XIX века

Власти опубликовали тендер на разработку на разработку проектно-сметной документации для реставрации четырех зданий бывших постоялых дворов купцов Андриановых, Гончарова и Расторгуева на улице Фридриха Энгельса, 52 в Воронеже. Об этом сообщает DeFacto. Здания постройки XIX века имеют статус объектов культурного наследия регионального значения.

Максимальная цена контракта составляет 14 млн руб. Заявки на торги принимают до 1 февраля, итоги подведут 3 февраля. Подрядчик должен в течение 120 рабочих дней с даты заключения контракта разработать проект, рабочую документацию, обеспечить их прохождение через госэкспертизу.

В проекте должны быть описаны ремонт фасадов, кровли, входных групп, полов, потолков, лестничных пролетов и подвальных помещений, инженерных систем в четырех исторических объектах: постоялых дворах Андриановых (левое здание), Гончарова (2 центральных здания) и Расторгуева (правое здание). Согласно документации, площадь постоялого двора Андриановых составляет 1,06 тыс. кв. м, Гончарова — 384,6 кв. м и 472,9 кв. м, Расторгуева — 1,37 тыс. кв. м.

Постоялый двор Андриановых был построен во второй половине XIX века, все остальные здания — в первой половине. Здания использовались как постоялые дома и гостиницы. В одном из них располагался трактир.

Сергей Калашников