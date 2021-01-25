Общественная палата оценила, как прошла субботняя акция протеста в Челябинске

В Общественной палате Челябинской области считают, что несогласованная акция протеста, организованная 23 января в областном центре сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального, прошла «без существенных происшествий». В ОП отметили, что наблюдали за шествием и «проводили разъяснительные беседы с родителями об участии детей в несогласованных акциях».

«Очень корректно вела себя полиция. Без задержаний, к сожалению, не обошлось, но проходили они тоже спокойно и исключительно в случаях явных нарушений или провокаций. Несмотря на призывы родительской общественности не вовлекать в акцию детей, несовершеннолетних было достаточно много, но свое участие они никак не политизировали»,- прокомментировал председатель общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.

Акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального 23 января прошли в ряде городов России. В Челябинске в мероприятии участвовали несколько тысяч человек, полиция до сих пор не дала свою оценку относительно численности собравшихся. Сторонники политика собрались на бульваре Славы и прошли до памятника Курчатову. Полицейские попытались помешать им выйти на проспект Ленина, однако митингующим удалось прорваться. В ходе акции было задержано, по разным данным, от 20 до 40 человек.