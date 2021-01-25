В АО «Башинформ» меняется состав директоров

В АО «Информационное агентство Башинформ» меняется состав совета директоров, следует из распоряжение премьер-министра республики Андрея Назарова, опубликованного на портале правовой информации Башкирии.

Изменения в совете связаны с выходом из его состава Ростислава Мурзагулова, занимавшего пост председателя. В декабре прошлого года он занял пост председателя Общественной палаты Башкирии.

Как следует из документа, помимо господина Мурзагулова из состава совета директоров выходят бывший заместитель руководителя агентства по печати и СМИ Башкирии Артур Валеев и экс-заместитель министра земельных и имущественных отношений республики Ольга Иванова.

Вместо них в совет войдут заместитель главы минземимущества Фания Нафикова, заместитель руководителя агентства по печати и СМИ Марат Газизов и начальник отдела экономического мониторинга и прогнозирования агентства Наталья Нурлыгаянова.

Глава агентства по печати Максим Ульчев и начальник отдела управления акционерными обществами министерства Лейсан Измайлова сохранили свои места в составе совета.

Анна Соколова