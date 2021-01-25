Неделя моды подключилась к Сети

В Париже открывается Неделя высокой моды. Из-за растущего числа зараженных коронавирусом во Франции показы будут идти только онлайн. С середины января в стране действует комендантский час с 18 до 6 часов. Все приезжающие должны предъявить отрицательный тест на коронавирус и пройти недельный карантин. Тем не менее, это не остановило рост числа инфицированных. И власти Франции на этой неделе могут ввести в стране третий локдаун, пишут СМИ. В этих условиях представители модных домов придумали, как создать эффект присутствия для своих зрителей. Как fashion-индустрия адаптируется к условиям пандемии? Об этом — Юлия Жданова.

За последние годы Неделя высокой моды в Париже для ценителей стала чем-то вроде ритуала — знакомства с модельерами, ужины с мировыми селебрити, примерки платьев, специальные показы — и все это в локациях зимнего Парижа под музыку лучших диджеев и звон бокалов с шампанским. Но в этом году наблюдать за новыми коллекциями известных кутюрье придется онлайн. Просмотр в сети, конечно, не передает прежней атмосферы, отмечает продюсер Яна Рудковская. Хотя, по ее словам, известные модные дома уже научились за время пандемии интересно представлять свои коллекции без зрителей: «Я на протяжении восьми лет не пропускаю ни одного показа. Сейчас, наверное, они что-то интересное придумают. Я думаю, все-таки это будет дефиле с каким-то глубоким месседжем. Chanel, Dior, показы кутюрье — это действительно всегда очень интересно. Главные мировые дома моды всегда с нетерпением ждешь».

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В этом году свои коллекции представят несколько дебютантов. Среди них Шарль де Вильморин. В СМИ отмечают его внешнее сходство с Ив Сен Лораном в юности, а некоторые называют «маленьким принцем» мира моды из-за возраста — ему 23 года. Он отмечал в СМИ, что вдохновение для своих красочных работ черпал из произведений Климта и Шагала. Собственную марку женской и мужской одежды Вильморин запустил в апреле прошлого года в разгар карантина и быстро стал популярен в Instagram. Неудивительно, что его пригласили на Неделю высокой моды именно сейчас, когда диджитализация коллекций модных домов стала одним из главных трендов, отмечает продюсер спецпроектов и ивент-маркетинга Fashion Consulting Group Полина Никонова: «Основные тренды — уход в социальные сети и диджитализация всего ивент-маркетинга. Самые большие бренды вроде Louis Vuitton, Dior все равно еще фокусируются на физических показах, транслируя их в режиме реального времени, того же самого ожидаю и от Недели высокой моды. Большие бренды покажут свои коллекции в прямом эфире, а малые, скорее всего, представят некие специальные ролики, видеофильмы».

Единственная российская марка, которая участвует в показах Недели высокой моды в Париже — модный дом Ульяны Сергеенко. Свою коллекцию она представит в виде fashion-фильма из двух частей, сообщила “Ъ FM” глава пиар-департамента модного дома Ульяны Сергеенко Ольга Чесс: «Первая часть посвящена непосредственно показ, демонстрации изделий на моделях. А вторая часть — это документальные съемки на российских фабриках и в ателье самого модного дома. В этой коллекции мы используем рекордное количество традиционных русских техник. Сама коллекция была вдохновлена образом Веры Холодной — самой известной русской актрисы немого кино. На настроение коллекции также повлияли архитектура и скульптура эпохи ар-деко».

Новые тенденции в мире моды отразились и на VIP-гостях. Раньше большой удачей считалось попасть в первый ряд во время показа любимого модного дома. Теперь же такие зрители могут рассчитывать на доступ к отдельным камерам, которые, например, показывают дефиле моделей и реакцию зрителей у экранов, отмечает шеф-редактор сайта InStyle Анна Батурина. Впрочем, некоторые вещи остались неизменными и во время пандемии. «Из приятного — приглашения на показы остаются. У меня были приглашения от Chanel, Prada, Dior, и я видела, что они очень красивые — это по-прежнему качественные, продуманные открытки. Буквально каждый человек, у которого есть ссылка, может стать VIP-гостем Недели моды. Сейчас, на мой взгляд, бренды могут больше креативить над подачей, может быть, даже над самими коллекциями, потому что наверняка сопутствующих расходов стало меньше. Новые технологии применяют: кто-то использует дополненную реальность как фон, как будто бы модели идут из параллельного мира, кто-то показывает бэкстейдж»,— поделилась Батурина.

Кроме диджитализации еще одним трендом можно назвать совмещение новых мужских и женских коллекций в расписании — в таком формате пройдет Неделя моды в Нью-Йорке с 13 по 18 февраля. А чуть позже, с 19 по 23 февраля, Неделя моды состоится в Лондоне.