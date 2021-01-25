В десяти районах Волгоградской области построят новые дороги

В десяти районах Волгоградской области возведут 55,6 км новых автомагистралей в 2021 году. Об этом сообщили в областной администрации.

Новые дороги появятся в Нехаевском, Новониколаевском, Серафимовичском, Клетском, Старополтавском, Чернышковском, Суровикинском, Ольховском, Жирновском и Городищенском районах области.

По информации регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства, в 2021 году запланировано продолжить работу по соединению населенных пунктов с основными региональными трассами. Так, в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» намечено строительство четырех автомобильных дорог общей протяженностью 13,9 км. Еще восемь дорог протяженностью 41,7 км возведут в рамках программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения».

Мария Шахрай