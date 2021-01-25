Температура воздуха в Удмуртии сохранится выше климатических норм до конца января

До конца января температура воздуха в Удмуртии сохранится выше климатических норм. В будни пройдут небольние осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах ожидается гололедица, сообщает пресс-служба гидрометцентра республики.

Так, 25 января был обновлен температурный рекорд 1985 года — воздух на станции в Ижевске прогрелся до +1,7°С. Ранее максимальным значением было +1,4°С.

Ночью и днем 26 января температура окажется в пределах 0..-5°С. 27 и 28 января она опустится до -4..-9°С в ночное время, днем — до -2..-7°С. 29 января станет еще холоднее — -7..-12°С ночью -4..-9°С днем, есть вероятность тумана.