В каменном лесу острова Лесбос нашлось целое дерево Теперь предстоит понять, к какому виду оно относится

Греческие ученые исследуют находку, сделанную на вулканическом острове Лесбос: окаменелое дерево было обнаружено во время дорожных работ.

Дорога строится через хорошо известный палеоботаникам окаменелый лес, но ничего подобного с точки зрения сохранности в этом лесу еще не находили. Дерево со всеми возможными предосторожностями перевезли к месту исследования.

Исследование окаменелого леса началось еще в 1995 году. Он занимает площадь в 15 тыс. га, входит в список природного наследия, находящегося под охраной ЮНЕСКО, и появился примерно 20 млн лет назад, когда мощное извержение вулкана накрыло лавой живой лес.

Нынешняя находка отличается от всех прежних удивительной сохранностью. Из-под слоя спрессованного пепла извлечено 19-метровое дерево не только с ветвями, но и с корнями и корой, и весьма вероятно, что удастся определить, к какому виду оно принадлежит. Более того, вокруг дерева сохранились окаменелые остатки листьев!

Ученые надеются, что в конце концов удастся восстановить не только вид отдельных деревьев, но и реконструировать всю экосистему, которая существовала на Лесбосе 20 млн лет назад.

По материалам агентства Thomson Reuters

Виталий Логофет