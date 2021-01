Как можно вырезать диабет

Британский журнал The Lancet опубликовал результаты десятилетнего рандомизированного исследования – оно касалось лечения пациентов с диабетом второго типа. В борьбе с заболеванием метаболическая хирургия (бариатрическая хирургия; шунтирование желудка, транзитное разделение, интерпозиция подвздошной кишки) оказалась эффективнее – в сравнении с медикаментозной терапией.

Участвовали в исследовани 60 человек с прогрессирующим сахарным диабетом 2 типа средне-тяжелого течения: плохо контролируемый уровень сахара крови и продолжительность заболевания более пяти лет. Бариатрическая операция, медикаменты и коррекция образа жизни назначались участникам случайным образом. Результаты исследования показали, что после хирургического вмешательства 37,5% прооперированных пациентов смогли поддерживать уровень глюкозы в норме на протяжении десяти лет. В 2009 г. Американская диабетическая ассоциация назвала «излечением» от диабета состояние, при котором это заболевание находится в ремиссии более пяти лет.

Авторы исследования также отмечают, что после шунтирования у пациентов было меньше осложнений, связанных с диабетом или послеоперационным периодом, в сравнении с теми, кто прошел лекарственную терапию или билиопанкреатическую операцию. У всех оперированных улучшился общий метаболический контроль, качество жизни, уменьшился риск сердечных и неврологических нарушений, улучшилась функция почек и снизилась необходимость в приеме препаратов от диабета, давления и дислипидемии.

«Эти данные подтверждают, что метаболическая хирургия может быть востребованным подходом к лечению диабета второго типа. Она должна рассматриваться как основной терапевтический метод в лечении пациентов», – уверена профессор и нутрициолог университета King’s и соавтор исследования, Гельтруда Мингроне.

Диабет – одна из болезней, лидирующих среди причин смертности и ухудшения качества жизни в западном обществе, она также значительно увеличивает смертность и тяжесть течения ковида. Несмотря на то что операция быстро улучшает состояние больных, доступ к ней существует менее чем у 1% пациентов в большинстве стран мира. Из-за пандемии количество таких операций уменьшилось: они были приостановлены на более длительный срок, чем другие плановые вмешательства.

Профессор Франческо Рубино убежден, что бариатрическая хирургия — наиболее эффективный способ борьбы с диабетом второго типа, который может спасти жизни многих пациентов. В связи с этим эта процедура должна быть одной из приоритетных во время и после пандемии.

По материалам: Geltrude Mingrone, Simona Panunzi, Andrea De Gaetano, Caterina Guidone, Amerigo Iaconelli, Esmeralda Capristo, Ghassan Chamseddine, Stefan R. Bornstein, Francesco Rubino. Metabolic surgery versus conventional medical therapy in patients with type 2 diabetes: 10-year follow-up of an open-label, single-centre, randomised controlled trial. The Lancet, январь 2021 г.

Анастасия Синюкова