Почти 1,5 млн рублей похитили у трех жителей Ижевска под предлогом игры на бирже

В минувшие выходные три жителя Ижевска обратились в полицию с заявлениями о совершенном отношении них мошенничестве под предлогом заработка на бирже. Общая сумма ущерба превысила 1,4 млн руб., большая часть из которых была взята потерпевшими в банках, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. По всем фактам проводятся доследственные проверки.

Во всех случаях потерпевшим звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками крупных брокерских компаний и предлагали услуги по обучению ведению бизнеса. Под руководством звонивших граждане устанавливали на смартфоны различные приложения, в том числе программы удаленного доступа, которые позволяли злоумышленникам управлять их счетами.