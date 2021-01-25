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В больницы Екатеринбурга доставили 18,5 тысяч доз вакцины от COVID-19

В больницы Екатеринбурга поступило 18,5 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) мэрии города. Привиться от COVID-19 смогут горожане старше 18 лет в 16 медицинских учреждениях:

  • ЦГКБ № 1 (ул. Декабристов, 27);
  • ЦГБ № 2 (ул. Московская, 2);
  • ЦГКБ № 3 (ул. Братьев Быковых, 16);
  • ЦГКБ № 6 (ул. Серафимы Дерябиной, 34);
  • ЦГБ № 7 (ул. Вилонова, 33);
  • ГКБ № 14 (пер. Суворовский, 5в и пер. Суворовский, 5);
  • ЦГБ № 20 (ул. Зои Космодемьянской, 42);
  • ЦГКБ № 23 (ул. Старых Большевиков, 9);
  • ЦГКБ № 24 (пер. Рижский, 16 и ул. Шварца, 14);
  • ГКБ № 40 (ул. Волгоградская, 189);
  • Новая больница (ул. Заводская, 29);
  • СОКБ № 1 (ул. Волгоградская, 185);
  • СОБ № 2 (ул. Набережная Рабочей молодёжи, 3);
  • МСЧ УрФУ (ул. Комсомольская, 59б);
  • В клинической больнице «РЖД-медицина»;
  • В медицинском центре «УГМК-здоровье».

«Алгоритм вакцинации прост: необходимо оставить заявку и заполнить анкету на сайте учреждения здравоохранения, после чего последует звонок оператора с уточнением предварительной даты визита в больницу. Также заявки от екатеринбуржцев принимаются по единому номеру “122”», — отметили в ДИПе.

С начала пандемии в Свердловской области зафиксировано 68 304 случая заболевания COVID-19. Из больниц по факту выздоровления было выписано более 60,8 тыс. пациентов, 1 938 человек скончались.

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