В Нижнем Новгороде 60% случаев заражения COVID-19 приходится на работающее население

В Нижнем Новгороде по итогам двух первых рабочих недель после новогодних каникул заболеваемость коронавирусом и ОРВИ составила 39% от общего числа заболевших по региону. По словам начальника отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Марины Шарабакиной, в последние две недели 2020 года этот показатель находился на уровне 36,7%. Рост заболеваемости в Роспотребнадзоре связывают с отменой дистанционных мероприятий и снятием ряда ограничений.

На начало августа 2020 года на работающее населения приходилось почти 45% от общего числа заболевших. В январе 2021 года этот показатель вырос до 60%. Самая высокая заболеваемость фиксируется среди работников промышленных предприятий – 40,8%. Среди работников офисов заболеваемость составляет 36%. Среди работников образовательных учреждений заболеваемость составляет 7%, в учреждениях торговли и общепита – 2,5%.

Самым распространенным способом передачи заболевания остается семья и близкое окружение – 42%. На месте учебы или работы заражаются 36,4% жителей, в медицинских организациях – 1,6%. Среди заразившихся 20% отрицают прямой контакт с заболевшими, но при подробном анализа выяснится, что они активно пользуются общественным транспортом, посещают торговые центры, массовые мероприятия и пренебрегают масочным режимом.

Марина Шарабакина также сообщила, что у нижегородских врачей пока нет возможности организовать вакцинацию населения на дому: «Многие нижегородцы боятся идти вакцинироваться в поликлиники, опасаются заразиться. Но пока в Нижегородской области есть только вакцина Sputnik V, которая требует особых условий хранения при минусовой температуре. Вопрос о вакцинации на дому будет обсуждаться, когда в регион поступит вакцина “ЭпиВак”».

Андрей Репин