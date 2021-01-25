Курский «Реут» задолжал 20 млн рублей зарплаты после вспышки АЧС

Столкнувшееся в конце прошлого года с крупной вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) ООО «Реут» в Фатежском районе Курской области задолжало порядка 20 млн руб. заработной платы 200 сотрудникам. Об этом сообщает «Секунда».

По данным издания, зарплата не выплачивается с октября, а в компании объясняют сложности тем, что ей якобы должны выплатить компенсацию из бюджета после утилизации поголовья свиней из-за вспышки АЧС.

Африканская чума свиней, напомним, была обнаружена в ноябре 2020 года на двух площадках ООО «Реут» в Фатежском районе: на площадке «репродуктор-доращивание» и откормочной площадке, где содержались 20,6 тыс. голов свиней. Большую часть из них планировалось уничтожить.

В администрации Курской области полагают, что финансовое положение «Реута» позволяет выплатить зарплату без получения компенсаций. Губернатор Роман Старовойт, по данным издания, поручил провести встречу с руководством и собственниками компании, «пригласить на эту встречу МВД и ФСБ».

По данным Kartoteka.ru, ООО «Реут» принадлежит Олегу Созанскому; выручка компании в 2019 году составила 341,3 млн руб., чистая прибыль – 918 тыс. руб.

Подробнее о вспышках АЧС в Курской области — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников