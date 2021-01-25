Двое несовершеннолетних предстанут перед судом за похищение астраханки

В Астрахани Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении трех граждан в возрасте от 17 до 20 лет, которые обвиняются в похищении человека группой лиц по предварительному сговору, вымогательстве и краже. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, 5 августа 2020 года трое обвиняемых, в том числе двое несовершеннолетних, похитили 18-летнюю астраханку и на автомобиле перевезли ее на территорию гаражного кооператива. Злоумышленники якобы избили потерпевшую, после чего скрылись с места преступления. Кроме того, сотрудники полиции установили факты кражи у граждан и вымогательства денег у девушки.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд.

Мария Шахрай