В Ярославской области из-за оттепели закрыли ледовую переправу через Волгу

В Рыбинском районе Ярославской области из-за оттепели временно закрыта ледовая автомобильная переправа через реку Волгу, сообщили в администрации Рыбинского района. Эта переправа соединяет Рыбинский и Некоузский районы. Движение автомобилей по льду через Волгу от села Глебово до села Сменцево было открыто 20 января 2021 года.

По словам начальника отдела ГО и ЧС администрации Рыбинского района Эдуарда Каменко, в связи с резким повышением температуры воздуха, принято решение приостановить работу ледовой переправы. Так как такие погодные условия не позволяют безопасно использовать ледовый путь. Он отметил, что переправа возобновит работу в случае понижения температур.

Антон Антонов