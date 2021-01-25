Предприниматели могут подать корректировку налоговой декларации в Райффайзен Бизнес Онлайн на Android

В мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн теперь можно подать корректировку налоговой декларации. Сейчас функция доступна на устройствах на базе операционной системы Android. В ближайшее время ее планируется внедрить для устройств, работающих на iOS.

«Корректировка налоговой декларации — очень важная функция. Она позволяет подать скорректированную декларацию, если первоначально предприниматель подал отчетность с ошибкой. Сдача корректной отчетности поможет избежать штрафов и пени со стороны контролирующих органов. Возможность внести изменения в отчет в мобильном приложении позволит делать это быстро и практически в любое время и в удобном месте,— отметила Полина Гуляева, руководитель направления “Онлайн-бухгалтерия” Райффайзенбанка.— Бесплатная онлайн-бухгалтерия Райффайзенбанка позволяет легко управлять доходами и уплачивать налоги и страховые взносы в режиме онлайн».

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 12-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более 46 тыс. сотрудников обслуживают 16,8 млн клиентов в 2 тыс. подразделений, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.