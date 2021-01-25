«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Какие есть варианты у инвесторов? Что происходит на финансовом рынке, куда можно вложить миллион и более рублей? Естественно, инвесторов интересует общая ситуация, многие интересуются, как будут обстоять дела с российскими активами в свете последних событий. Подробности — у экономического обозревателя “Ъ FM” Олега Богданова.

Олег Богданов: ОФЗ продают, поэтому началось давление на рубль, естественно, оно усиливается движениями общественно-политического характера, которые тоже отчасти увеличивают риск. Что будет дальше? Многие говорят о том, что хотят узнать, как, когда и по каким ценам лучше всего продавать доллары или, наоборот, их покупать. С моей точки зрения, сейчас движение только начинается, ослабление российского рубля, впереди технические уровни в районе 75,30 руб., и дальше 78 руб., максимальное значение — в районе 82 руб.

Полная версия программы: