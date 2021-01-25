Подключить услугу могут жители районов на улицах Петра Метальникова и Евгении Жигуленко в Краснодаре. В Анапе это дома по улицам Шевченко, Кирова, Протапова, Тургенева, Парковая, Рождественская и примыкающие к ним. Расширение сети происходит поэтапно на предварительно модернизированной проводной сети. Планируется, что в течение 2021 года IPTV появится и в других городах региона, где работает фиксированная сеть МТС. А в уже запущенных городах территория подключения к новому сервису вырастет втрое к концу текущего года.

Пользователи IPTV получат доступ к интересующему видеоконтенту в удобное для себя время. Новая технология позволит повторно просматривать любимые фильмы и передач за последние семь дней, использовать функцию перемотки, устанавливать напоминания о любимом матче и многое другое. При этом обновление и расширение числа каналов происходит одинаково для всех пользователей, вне зависимости от срока давности их подключения. Также абоненты смогут оформить подписку на онлайн-кинотеатры. А при подключении сразу нескольких услуг МТС в пакете сэкономить на расходах.

«Запуск IPTV - еще одна дополнительная возможность для наших абонентов. Мы хотим, чтобы пользователи могли выбирать из всего разнообразия наших сервисов то, что подходит именно им. Наша экосистема позволяет абонентам легко настроить свой собственный профиль потребления телеком-услуг не только для себя, но и для своих близких. И при этом снизить общие затраты на такие сервисы», - отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.