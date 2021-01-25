В Ростове достроили отель Marriott на левом берегу Дона

Комплекс Marriott Courtyard, расположенный в Ростове-на-Дону на левом берегу Дона, введен в эксплуатацию. Об этом сообщает «Город N» со ссылкой на главу администрации города Алексея Логвиненко.

Отель Marriott был введен в эксплуатацию в декабре. Однако заселиться в него еще нельзя. Когда именно откроют комплекс не уточняется. «Судя по внешнему виду отеля, еще не все благоустроительные работы в здании и на прилегающей территории завершены»,— отмечается в публикации.

По данным издания, отелю планируется присвоить четыре звезды. В десятиэтажном здании будет 198 номеров. Общий объем инвестиций в строительство составляет 950 млн руб.

Инвестором проекта является Сергей Самсоненко, являющийся владельцем букмекерской конторой «Бетсити» и одним из владельцев семикаракорского молочного завода «Семимол».

Кристина Федичкина