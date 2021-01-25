В образовательные учреждения Саратовской области поступит новое оборудование

В Саратовской области 154 образовательные организации получат новое компьютерное оборудование по проекту «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» в 2021 году. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

На закупку техники предусмотрели 292,5 млн руб., большая часть из которых — средства федерального бюджета (286,7 млн руб.). Проект охватит 133 школы из 22 муниципальных районов, ЗАТО Светлый, Саратова и 21 профессиональную образовательную организацию. Учреждения оснастят принтерами, сканерами, интерактивными комплексами с вычислительным блоком и ноутбуками мобильного класса.

В минобразе также отметили, что к 1 сентября в регионе откроется Центр непрерывного повышения профмастерства педагогических работников. На эти цели предусмотрели 11 млн руб.

Мария Шахрай