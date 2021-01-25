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В ООО «БСК» успешно произведена плавка гололеда

ВЛ 220 «Смеловская — Белорецк»

ВЛ 220 «Смеловская — Белорецк»

Начало новой рабочей недели в Башкирии сопровождается резким изменением погодных условий. Потепление до -1 градуса по Цельсию и мокрый снег в некоторых районах республики привели к гололедообразованию на линиях электропередачи.


Утром, 25 января, специалистами ООО «БСК» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») была успешно произведена плавка гололеда на грозозащитных тросах ВЛ 220 кВ «Смеловская — Белорецк». Своевременные действия электросетевиков предотвратили дальнейшее образование гололеда на ЛЭП и снизили риски возникновения аварийных отключений потребителей от электроснабжения. На распределительных сетях другой дочерней компании АО «БЭСК» — ООО «Башкирэнерго» оперативный персонал так же держит ситуацию с гололедообразованием под контролем.

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни в регионе относительно теплую погоду с осадками в виде снега и дождя. Электросетевики ООО «БСК» и ООО «Башкирэнерго» продолжают в любых погодных условиях проводить все необходимые мероприятия для осуществления надежного и качественного электроснабжения потребителей.

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