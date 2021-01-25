В сети появились планы расположения новых станций казанского метро

Компания «Татинвестгражданпроект» опубликовала концепцию четырех первых станций второй линии казанского метро. Речь идет о станциях «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАСС» и «Улица Академика Сахарова».

Все данные станции будут колонного типа и мелкого заложения. На территории каждой из них будет работать эскалатор.

В частности, станция «Улица Юлиуса Фучика» в данный момент уже строится. Она будет находиться на перекрестке с улицей Зорге. Там планируют построить два новых подземных перехода и четыре лестничных спуска.

На улице Фучика будет находиться и станция «10-й микрорайон». Ее построят перед перекрестком с улицей Завойского. Там появятся два подземных вестибюля с кассовыми залами. На улице Фучика будет построена и станция «100-летие ТАССР». Ее возведут на пересечении с улицей Ломжинской и Ноксинским спуском в микрорайоне «Азино-2».

Последняя станция первого участка второй линии метро «Улица Академика Сахарова» будет находиться около ТЦ «Мега». Один лестничный спуск появится около самого торгового центра. Еще два построят на противоположной стороне.

"Ъ-Казань"