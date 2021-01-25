В Волгограде пресекли деятельность подпольного игрового клуба

В Волгограде следственные органы СКР возбудили уголовное дело в отношении членов организованной группы, подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр (ч.3 ст.171.2 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, весной 2020 года члены ОПГ организовали деятельность незаконного игрового заведения, которое располагалось в нежилом строении Дзержинского района города. В январе сотрудники правоохранительных органов пресекли работу подпольного клуба. Предположительно, в зале помещения, который был оборудован более 60 аппаратами и терминалами, находились свыше 20 игроков и администратор.

За содеянное членам ОПГ грозит до шести лет лишения свободы.

Мария Шахрай