42-летнего ранее судимого жителя Ижевска подозревают в поджоге автомобиля возле одного из домов по ул. 2-я Парниковая. Ущерб составил 200 тыс. руб., сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, разбил молотком стекло машины и залил в салон легковоспламеняющуюся жидкость, после чего поджог. Он сделал это из-за неприязни к 44-летнему владельцу автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). За данное деяние предусмотрено до пяти лет лишения свободы.