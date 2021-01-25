Более четырех тысяч ярославцев сделали прививку от коронавируса

В Ярославской области более 4 тыс. жителей вакцинированы от COVID-19, сообщил областной оперативный штаб. По данным оперштаба, на первой этапе прививки от коронавируса сделали 4088 человек. На данный момент это 18,1% от всей поступившей в область вакцины. 392 жителя области сделали уже вторую инъекцию, пройдя полностью курс вакцинации.

По словам директора регионального департамента здравоохранения и фармации Василия Тубашова, в области отмечается интерес и доверие жителей к вакцине.

«Наши медицинские учреждения предоставили возможность людям привиться и в выходные. Кое-где мы наблюдали ажиотаж и небольшие очереди перед осмотром врача терапевта. Ситуацию взяли на контроль. Есть и другая сторона: почти треть записавшихся на вакцинацию либо не приходят, либо опаздывают к назначенному времени, и, тем самым, создают проблемы как медикам, так и самим пациентам. Хотел бы призвать ярославцев к более ответственному отношению к себе и окружающим»,– отметил господин Тубашов.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что в Ярославской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Прививку может поставить любой желающий, у кого нет противопоказаний. В регионе открыто 38 пунктов вакцинации.

Антон Антонов