«Несмотря на медали в Антерсельве, проблем хватает»

Седьмой этап Кубка мира по биатлону стал лучшим в сезоне для российской сборной. В Италии наши биатлонисты завоевали три медали — две золотых и одну бронзовую. В последний день этапа лучшими в женской эстафете стали Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Биатлон в последнее время мы привыкли ругать, хотя все чаще во многих гонках наши спортсмены были недалеко от призовых мест. Успех в смешанной эстафете на пятом этапе многие называли случайным, но в Антерсельве стало понятно, что говорить о случайностях не стоит. Это доказывают золото Александра Логинова в индивидуальной гонке, бронза в мужской эстафете и блестящая победа женской команды. Причем девушки, несмотря на промахи на огневых рубежах, финишировали с приличным отрывом, опередив Германию на 11 секунд. Если бы не пандемия, Ульяна Кайшева могла бы финишировать с российским флагом в руках, но передать его Ульяне было просто некому. Гонки проходят без болельщиков на трибунах.

Впрочем, и без флага это был яркий финиш. Ведь побед в женских эстафетах у России не было два с половиной года, потому эмоции Дмитрия Губерниева после финиша Кайшевой можно понять: «Это победа нашего биатлона! Блестящий стиль сборной команды! Ульяна Кайшева не подпустила соперницу, с просветом, с уверенным преимуществом венчает старания своих партнерш. Мы победили в эстафете! Ура! Я не могу больше комментировать».

Руководители и тренерский штаб далеко не так эмоциональны, как болельщики или спортсмены. Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров просто заверил нас, что сборная движется в правильном направлении: «С одной стороны, в Антерсельве мы всегда неплохо выступали. С другой стороны, мы видим, что так или иначе команда шаг за шагом идет в гору, я думаю, что это хорошая тенденция перед чемпионатом мира. Этот успех я все-таки отношу к той стратегии, которую выбрали наши тренеры, я им доверяю, поэтому это успех их совместной работы».

Спокойный тон руководителей биатлона и нашего тренерского штаба понятен: несмотря на медали в Антерсельве, проблем хватает. Например, в мужском масс-старте, который завершал седьмой этап, лучшие из россиян — Александр Логинов и Эдуард Латыпов — замыкали двадцатку. А Евгений Гараничев, допустив семь промахов, пришел к финишу последним. По большому счету, можно списать все это на среднегорье и усталость. Все-таки мужчины бежали три гонки за три дня, да и победа Логинова в «индивидуалке» наверняка скрасила провал масс-старта.

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Но, несмотря на три медали в Италии, эксперты дают осторожные прогнозы на чемпионат мира. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев уверен, что шансы у нас есть только в эстафетах: «Если они все-таки вспомнят, что они умеют стрелять на ноль, то у них шансы все есть зайти в медали и при идеальном раскладе, может быть, даже завоевать золото. А в противном случае я особо не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы в индивидуальных гонках наши что-то получили, только если, что называется, звезды сойдутся, у нас все получится. А так вот рассчитывать на что-то особо не приходится».

Чемпионат мира пройдет в словенской Поклюке, старт намечен на 10 февраля. Наша сборная будет готовиться к первенству планеты там же, в Словении, так что за две с половиной недели все должны полностью восстановиться. Медального плана у Союза биатлонистов России в это раз нет. Там как мантру повторяют, что команда в каждой гонке будет бороться за медали. И после Антерсельвы кажется, что это возможно.