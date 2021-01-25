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В Тюменской области не выявлено очагов коронавируса

По данным на 25 января, в Тюменской области не выявлено очагов групповой (более пяти случаев) заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперштабе со ссылкой на тюменское управление Роспотребнадзора.

В данный момент в детских образовательных учреждениях региона отсутствуют случаи групповой заболеваемости COVID-19. Также в Тюменской области нет полностью приостановленных общеобразовательных организаций по причине заболевания ОРВИ или гриппом. В трех школах приостановлена деятельность 6-х классов.

С начала пандемии в Тюменской области COVID-19 заразились 27 349 человек, более 25 тысяч уже выздоровели, 238 пациентов скончались.

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