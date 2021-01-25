Рабочего из Удмуртии подозревают в присвоении 400 литров дизтоплива

48-летнего рабочего одного из предприятий Якшур-Бодьинского района Удмуртии подозревают в присвоении 400 литров дизельного топлива (ст. 160 УК РФ). Сумма ущерба составила 18 тыс. руб., сообщает пресс-служба МВД по республике.

По версии органов дознания, подозреваемый в течение недели похищал топливо с электростанции. Емкости с похищенным он хранил в личном автомобиле. В ходе осмотра машины были обнаружены канистры и бочки с похищенным дизтопливом. За данное преступление предусмотрено до двух лет лишения свободы.