В Саратове подозреваемый в коррупции сотрудники госучреждения помещен под домашний арест

В Саратове избрана мера пресечения бывшему сотруднику ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», который подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По данным следствия, с 2015 года между ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» и ООО были заключены государственный контракты, предметом которых являлись работы по содержанию и ремонту дорог регионального и муниципального значения в Саратовской области. С октября 2018 года по декабрь 2019 года сотрудник отдела строительства, ремонта и эксплуатации дорог дирекции получил от директора субподрядной организации, частями взятку на общую сумму 164 тыс. руб. за попустительство по службе.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ и региональной прокуратуры.

Подозреваемый помещен под домашний арест.

Марина Ковалева