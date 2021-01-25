Противоаварийные работы в усадьбе Демидовых начнутся весной

Противоаварийные работы в усадебном доме Демидовых в Тайцах начнутся весной. Как сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области, согласования проекта реставрации объекта согласуют к концу года.

В рамках противоаварийных работ планируется установить над зданием и бельведером временную кровлю, закрыть дверные и оконные проемы, над крыльцом главного входа создать павильон, установить ограждения.

Усадьба Демидовых в поселке Тайцы является памятником федерального значения, была построена в XVIII века.

Напомним, что в 2018 году региональное правительство выделило Таицкому городскому поселению Гатчинского района 16 млн рублей на приобретение жилья для расселения жителей из зданий, расположенных на территории объекта культурного наследия. После реставрации в усадьбе будет создан выставочно-досуговый центр.